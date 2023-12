Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited fournit des billets de train en ligne, des services de restauration pour les chemins de fer et de l'eau potable conditionnée dans les gares et les trains en Inde. Les segments de la société comprennent la restauration, Rail Neer, la billetterie sur Internet, le tourisme et State Teertha. Ses services de restauration comprennent des services de restauration mobiles, des services de restauration électroniques et des services de restauration statiques. Elle propose des services de restauration statique par l'intermédiaire d'espaces de restauration, d'unités de restauration rapide, de salles de rafraîchissement, de jan aahar, de cuisines de base et d'autres installations dans les gares, de salons de direction, de salles de repos et de dortoirs. Rail Neer est la marque d'eau potable en bouteille de la société. Elle exploite environ 16 usines Rail Neer, dont quatre unités de fabrication internes et 12 dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). Ses voyages organisés en train offrent des places confirmées aux passagers et des services tout compris, tels que le transport routier, l'hébergement, les visites touristiques et l'assurance accident, entre autres.

