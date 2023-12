Indian Sucrose Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication de sucre et de produits connexes. La société opère à travers deux segments : le sucre et la cogénération d'électricité. Ses produits comprennent le sucre, la mélasse, la bagasse et l'électricité. La capacité globale de production d'électricité de la société est d'environ 22 mégawatts (MW), dont six MW sont excédentaires et libres d'exportation vers les services publics de l'État. L'usine de la société est située dans le district de Hoshiarpur au Pendjab, une région où la production de canne à sucre est concentrée. L'usine de la société a une capacité installée d'environ 9000 tonnes de cannes par jour (TCD). La société approvisionne le marché national et international.

Secteur Transformation des aliments