indie Semiconductor, Inc. (indie), anciennement Thunder Bridge Acquisition II, Ltd, est un fournisseur de solutions technologiques automobiles (Autotech). La société soutient la révolution Autotech avec des semi-conducteurs automobiles et des plateformes logicielles. Elle se concentre sur les capteurs de pointe pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, y compris la détection et la télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR), la voiture connectée, l'expérience utilisateur et les applications d'électrification. Indie possède des centres de conception et des bureaux de vente à Austin (Texas), Boston (Massachusetts), Detroit (Michigan), San Francisco et San Jose (Californie), Budapest (Hongrie), Dresde (Allemagne), Édimbourg (Écosse) et plusieurs sites en Chine.