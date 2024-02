indie Semiconductor, Inc. est un fournisseur de semi-conducteurs automobiles et de solutions logicielles. Elle propose ses solutions aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), aux véhicules autonomes, à l'habitacle, à l'expérience utilisateur et aux applications d'électrification. Elle se concentre sur les capteurs de bord à travers de multiples modalités couvrant la détection et la télémétrie par la lumière, le radar, l'ultrason et la vision par ordinateur. Elle est un fournisseur agréé des équipementiers automobiles de niveau 1, et ses plates-formes sont utilisées par les principaux constructeurs automobiles dans le monde entier. L'entreprise possède des centres de conception et des bureaux de vente à Austin (Texas), Boston (Massachusetts), Detroit (Michigan), San Francisco et San Jose (Californie), Cordoba (Argentine), Budapest (Hongrie), Dresde, Francfort-sur-l'Oder, Munich et Nuremberg (Allemagne), Cambridge (Angleterre), Édimbourg (Écosse), Rabat (Maroc), ainsi que plusieurs sites en Chine. Elle assiste ses clients à partir de ses centres de conception et d'application situés en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.

Indices liés Russell 2000