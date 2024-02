Indigo Books & Music Inc. est un détaillant canadien de livres et de produits de style de vie. L'entreprise offre un assortiment de livres, de cadeaux, de produits pour la maison, le bien-être, la mode, le papier, les bébés et les enfants. La société exploite des magasins de détail dans les dix provinces et un territoire du Canada, ainsi qu'aux États-Unis par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, qui exploite un magasin de détail à Short Hills, dans le New Jersey. Le réseau de vente au détail comprend 87 magasins à grande surface sous les enseignes Indigo et Chapters, ainsi que 84 magasins de petite taille sous les enseignes Coles et Indigospirit. La société propose également un assortiment de produits, d'expériences, de services et d'abonnements à offrir en cadeau sur www.thoughtfull.co. Ses activités de vente au détail sont intégrées aux canaux numériques de la société, y compris le site Web www.indigo.ca et les applications mobiles, qui sont des prolongements des magasins physiques et offrent aux clients un assortiment élargi de titres de livres.

Secteur Détaillants autres spécialités