Indigo Exploration Inc. est une petite société d'exploration basée au Canada qui se concentre sur l'évaluation et le développement d'une ressource de lithium potentiellement importante dans une juridiction de niveau 1. Les projets de la société comprennent Lithium Brine et Hantoukoura. Elle possède 18 permis d'exploitation de minéraux métalliques et industriels dans les régions de Fox Creek, Laduc et Grande Prairie en Alberta, au Canada. Les permis couvrent au total 147 904 hectares ou 147,9 kilomètres carrés (km2) dans ces trois régions clés situées entre Grand Prairie et Edmonton. Les projets Fox Creek couvrent une superficie de 114 522 hectares et se composent des zones Fox Creek East (45 568 hectares), Fox Creek West (59 738 hectares) et Fox Creek Central (9 216 hectares). Le permis aurifère de Hantoukoura couvre environ 238 kilomètres carrés et se situe près de la frontière du Niger, à environ 300 kilomètres à l'est de Ouagadougou. Hantoukoura couvre une partie de la ceinture de roches vertes de Fada N'Gourma, une ceinture traversée par une faille régionale orientée nord-est qui s'étend du Ghana au Niger.

Secteur Or