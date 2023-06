Inditex : Crédit Suisse augmente son objectif de cours

Crédit Suisse conserve sa recommandation Sous-performance mais augmente son objectif de cours de 26 à 28,50E sur le titre Inditex.



' Les résultats du 1er trimestre devaient être solides et ils l'ont été, mais la vigueur des échanges au 2ème trimestre nous incite à réfléchir ', indique l'analyste pour qui les tendances de la mode restent favorables à Zara. '



' Les principaux risques restent l'exécution des encaissements au second semestre, étant donné que l'avantage des prix s'estompe et que la pression exercée par l'augmentation des salaires se maintient. Le prochain catalyseur sera les résultats du premier semestre, le 14 septembre ', poursuit le broker.



