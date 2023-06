Inditex : Deutsche Bank rehausse son objectif de cours

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Inditex, porté de 30 à 35,5 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le géant espagnol du prêt-à-porter bénéficie aujourd'hui d'une quasi-décennie d'investissements stratégiques qui lui permettent de surperformer continuellement le marché.



Avec des ventes annuelles qui atteignent près de 23 milliards d'euros pour sa marque-phare Zara, l'entreprise affiche désormais une avance insurmontable vis-à-vis de ses rivaux, ajoute l'intermédiaire, ce qui lui permet d'investir dans les domaines qui lui semblent les plus prometteurs.



Le professionnel dit s'attendre à ce que cette surperformance structurelle s'amplifie dans les années à venir, ce qui le conduit à anticiper désormais une croissance des ventes de 6% à 7% à changes constants pour le groupe, contre +4%-+6% jusqu'ici, accompagnée d'un effet favorable sur les marges.



Deutsche Bank explique néanmoins conserver une recommandation 'conserver' sur le titre en raison d'un potentiel haussier jugé plus prometteur chez des titres comme H&M et adidas aux niveaux actuels.



