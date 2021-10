Inditex : Invest Securities n'est plus à l'achat

L'analyste indique que depuis son dernier flash du 16 septembre, le titre a enregistré une nette surperformance (+13pts en relatif) dans le sillage d'une publication du 2ème trimestre en ligne mais ayant fait ressortir un niveau de marge brute nettement au-dessus des attentes.



' Ainsi, dans la foulée de cette performance, nous en profitons pour mettre à jour notre modèle de valorisation afin de tenir compte de la hausse des taux et de la tension sur la prime de risque du marché Actions constatée sur la période '.



' De telle sorte que notre WACC ressort désormais à 7,04% (contre 6,49%) et que notre objectif de cours atteint désormais à 32,5E (contre 35,8E) ne matérialisant plus un potentiel suffisant pour justifier de rester à l'achat (+3%) ' rajoute Invest Securities.



Par conséquent, l'analyste passe à une recommandation neutre sur le titre et retire ce jour Inditex de la Sélection IS.



