Inditex : Invest Securities reste à achat après les résultats

Invest Securities réitère son conseil 'achat' sur Inditex, au vu d'un potentiel de hausse de 21% par rapport à son objectif de cours quasi inchangé à 35,8 euros (au lieu de 35,7 euros), au lendemain de résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes.



Le bureau d'études pointe néanmoins une marge brute plus forte que prévu qui permet au groupe textile espagnol de viser cette année un niveau de marge brute en hausse de +170 points de base sur un an, à 57,5% (+/- 0,5%), un niveau inédit depuis 2015.



'Une performance qui illustre selon nous la pertinence du modèle d'affaires axé sur la production de proximité et la gestion des stocks à flux tendu', réagit l'analyste, qui relève ses BNA 21/22, 22/23 et 23/24 de respectivement +15,8%, +11,6% et +9,6%.



