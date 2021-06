Inditex : 'best in class' du secteur, selon Invest Securities

Invest Securities confirme sa recommandation 'achat' sur Inditex, qui 'demeure un best in class du secteur' selon lui, avec un objectif de cours ajusté de 35,2 à 35,7 euros, matérialisant un potentiel de hausse de +15%.



'La publication du premier trimestre a témoigné de l'impact favorable du déconfinement sur la top line et sur les résultats qui sont ressortis au-dessus de nos attentes (prudentes par rapport au scénario de sortie de crise) et celles du consensus', note l'analyste.



L'intégration de ces réalisations amène le bureau d'études à relever son attente de BNA 2021-22 de +19,5% pour le groupe textile espagnol, et dans une moindre mesure ses estimations de BNA 2022-23 et 2023-24 (+6,4% et +3,7%).



