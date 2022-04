Analyse - Plus qu'une présidente - la fille du fondateur prend la tête de Zara

Marta Ortega, la plus jeune enfant d'Amancio Ortega, ne sera pas seulement présidente non exécutive, comme annoncé en novembre, mais gérera également la stratégie de communication de l'entreprise et son organe d'audit interne, a indiqué la société dans un rapport annuel sur la rémunération des administrateurs envoyé au régulateur du marché boursier espagnol le mois dernier.

L'homme de 38 ans restera également impliqué dans la gestion des marchandises de mode chez Zara, l'activité qui génère 70 % des revenus d'Inditex, a précisé la société.

En contrepartie, Marta Ortega recevra un salaire annuel d'un million d'euros (1,1 million de dollars), selon le document - 100 000 euros pour la supervision du conseil d'administration et 900 000 euros pour son travail de présidente non exécutive.

Avec le nouveau PDG Oscar Garcia, Marta Ortega remplace le président exécutif chevronné Pablo Isla, qui a supervisé la multiplication par huit du cours de l'action d'Inditex, qui a vu sa valeur boursière grimper à près de 93 milliards d'euros.

Il part avec une poignée de main en or et la promesse de ne pas travailler pour un concurrent pendant deux ans. Inditex a versé 12,4 millions d'euros à Isla pour sa dernière année au sein de l'entreprise, soit plus du double de ce qu'il a reçu en 2020 en tant que président exécutif, indique le rapport de l'entreprise, ajoutant que 9,9 millions d'euros ont été versés en espèces.

Inditex a déclaré avoir déterminé le salaire de Marta Ortega en fonction de "sa connaissance du commerce de détail dans le secteur de la mode et du Groupe Inditex."

Bien que son rôle ne soit pas directement comparable à celui d'Isla, Marta Ortega aura tout de même une vue d'ensemble de l'entreprise.

"Même si Ortega ne sera pas en charge des finances au jour le jour, elle sera en première ligne des unités d'évaluation qui lui permettront de s'assurer que les choses vont bien", a déclaré Santiago Alvarez de Mon, professeur de leadership à l'école de commerce IESE de Madrid.

La transition intervient alors que le plus grand détaillant de mode rapide au monde en termes de ventes, après avoir largement surmonté la pandémie de COVID, est confronté au défi de la perte de revenus en provenance de Russie, où il a mis en sommeil ses opérations suite à l'invasion de l'Ukraine, et à une inflation galopante qui le forcera probablement à augmenter ses prix.

Zara, et d'autres chaînes du groupe telles que Stradivarius et Pull&Bear, doivent également faire face à l'essor rapide de Shein, la plus grande entreprise de mode en ligne au monde qui vend des vêtements bon marché à une clientèle essentiellement jeune.

JITTERS

La nouvelle du départ d'Isla, et de son remplacement par Marta Ortega et Oscar Garcia, a d'abord suscité la nervosité du marché.

Mais les investisseurs ont été rassurés : les cadres, qui travaillent dans l'entreprise depuis 18 à 42 ans, soutiendront les nouveaux dirigeants.

La transition est également surveillée de près par Ortega senior, qui détient 59,2 % des actions d'Inditex, selon des sources familières avec le processus.

Guido Stein, auteur espagnol et professeur sur le leadership des entreprises à l'IESE, a déclaré qu'il était raisonnable que Marta Ortega soit moins payée qu'Isla.

"Elle commence tout juste à occuper ce poste et sa famille reçoit beaucoup plus des bénéfices de l'entreprise", a-t-il déclaré.

Ortega senior, qui a pris sa retraite en 2011 mais reste au conseil d'administration en échange d'une rémunération annuelle de 100 000 euros, percevait un salaire annuel de 600 000 euros lorsqu'il dirigeait la société et travaillait toujours aux côtés d'un associé exécutif.

L'homme de 86 ans recevra 1,7 milliard d'euros de dividendes cette année, selon des sources familières avec le processus.

Lors de sa dernière conférence de presse en mars, Isla a déclaré aux journalistes qu'il avait "une confiance maximale dans l'avenir de l'entreprise" sous la nouvelle équipe de direction.

Les analystes de la Royal Bank of Canada et de la Deutsche Bank ont déclaré à Reuters qu'ils ne s'attendaient pas à un grand changement de stratégie avec le retour d'un Ortega à la tête de l'entreprise.

"En tant que membre de la famille qui a été étroitement impliqué dans l'entreprise au cours des dernières années, Marta Ortega sera beaucoup plus impliquée que ne le seraient la plupart des présidents non exécutifs", a déclaré Adam Courcharne de Deutsche Bank.

(1 $ = 0,9048 euros)