Alors qu'Inditex, propriétaire de Zara, et H&M s'apprêtent à publier leurs derniers résultats de vente, les investisseurs se concentreront sur une question majeure : comment les deux pionniers de la mode rapide réagissent-ils face à l'actuel leader du marché, Shein ?

Shein bénéficie d'une valorisation considérable et est prêt à entrer en bourse. Avec des ventes presque entièrement en ligne, le détaillant a généré un chiffre d'affaires global d'environ 23 milliards de dollars en 2022, selon le cabinet d'études Coresight.

Shein représentait près d'un cinquième du marché mondial de la mode rapide en 2022, devançant Zara et H&M. Les prix bas de Shein - des t-shirts à 5 dollars et des pulls à 10 dollars - attirent également des clients qui, autrement, auraient pu faire leurs achats dans des magasins de vêtements à prix réduits.

La véritable force de Shein est de reconnaître qu'elle n'a aucune idée de ce que vous voulez porter, a déclaré Rui Ma, analyste et fondateur de la lettre d'information Tech Buzz China. Ce en quoi ils ont confiance, c'est leur capacité à augmenter la production très rapidement.

Pour Inditex, qui publie ses résultats mercredi, et H&M, qui publie ses ventes trimestrielles vendredi, l'e-tailer fondé en Chine est devenu une menace majeure sur le marché des vêtements et accessoires bon marché.

Le 6 décembre, Adam Cochrane, analyste à la Deutsche Bank, a abaissé la note d'Inditex et de H&M à "vendre", citant des défis tels que la déflation des prix dans l'habillement et la pression exercée par Shein et son concurrent à croissance rapide, Temu, qui appartient à PDD.

H&M a refusé de commenter la part de marché de Shein. Zara n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Il est certain que Shein a des points communs avec Zara et H&M, qui sont souvent considérés comme les fers de lance du concept consistant à reproduire les looks des défilés et à les proposer aux consommateurs à moindre coût, ce que l'on appelle également la "fast-fashion" (mode rapide).

Ces trois enseignes ont été critiquées pour avoir prétendument volé des modèles à d'autres marques, mais certains critiques estiment que le cycle de production ultra-rapide de Shein en fait un contrevenant particulièrement flagrant.

Selon une plainte déposée en juillet pour violation de la propriété intellectuelle, Shein utiliserait une intelligence artificielle et un algorithme propriétaire pour rechercher des idées de design sur l'internet, ce qui aboutirait parfois à un plagiat direct.

Selon les analystes et les investisseurs, la stratégie clé de Shein consiste à exploiter un réseau de fournisseurs principalement basés en Chine, qui vont à l'encontre des tendances de fabrication traditionnelles en acceptant de petites commandes initiales et en augmentant la production en fonction de la demande.

Cette chaîne d'approvisionnement ultra-flexible a permis à Shein de créer un modèle commercial fondamentalement différent de celui des acteurs de la mode rapide tels que Zara et H&M, qui ont été les premiers à raccourcir les délais de production, mais qui dépendent encore largement de la prédiction des styles que les consommateurs achèteront.

Pour l'essentiel, un Zara ou un H&M continue d'anticiper les tendances de la mode, de précommander le produit entre trois et douze mois avant la vente et de s'engager sur des volumes de commande assez importants, a déclaré Simon Irwin, un ancien analyste du Crédit suisse qui a étudié les stratégies de tarification de Shein.

Une étude réalisée en 2022 a révélé que Shein reçoit généralement les commandes dans un délai de cinq à sept jours et peut ensuite envoyer les produits directement aux consommateurs par fret aérien.

L'expédition peut encore prendre jusqu'à deux semaines, en fonction du produit et de la localisation de l'acheteur. Toutefois, le modèle de vente directe au consommateur confère à Shein un avantage sur les détaillants traditionnels, qui doivent distribuer les vêtements dans un réseau mondial de magasins et maintenir ces derniers en stock, selon Sheng Lu, professeur de mode et d'habillement à l'université du Delaware.

Patricia Cifuentes, analyste principale à la division des titres de Bestinvers, qui détient des actions d'Inditex, a déclaré que la vitesse de livraison est un avantage fondamental pour Zara par rapport à H&M et même Shein.

"Plus un client reçoit un vêtement rapidement, moins il est susceptible de le retourner. Inditex veut donc être le plus rapide à vous envoyer le produit, mais aussi, si vous ne l'aimez pas, le remettre dans le système aussi vite que possible pour maximiser les chances qu'il se vende au prix fort.

De novembre 2022 à novembre 2023, Zara et H&M ont respectivement introduit 40 000 et 23 000 nouveaux articles sur le marché américain, selon les données de Lu. Les données analysent les "unités de gestion des stocks" (UGS) de chaque détaillant, utilisées pour identifier les produits individuels, y compris les différentes tailles d'un même vêtement.

Shein a introduit 1,5 million de produits au cours de la même période, soit 37 fois plus que Zara et 65 fois plus que H&M.

Et si les deux entreprises travaillent encore avec des fournisseurs en Chine, Inditex et H&M disposent d'importantes bases de production dans d'autres pays.

En 2022, 98 % de la production d'Inditex était basée dans 12 pays, dont le Portugal, le Maroc, la Turquie et l'Espagne, où se trouve le siège de l'entreprise. H&M considère le Bangladesh, avec la Chine, comme son plus grand marché de production de vêtements, a déclaré un porte-parole.

Shein a refusé de commenter son réseau de fournisseurs, mais les registres d'importation récents montrent que la quasi-totalité de ses produits importés en vrac aux États-Unis provenaient de Chine.