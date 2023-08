H&M enquête sur 20 cas présumés d'abus de travail dans des usines de confection du Myanmar qui approvisionnent le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a déclaré l'entreprise à Reuters, quelques semaines après qu'Inditex, propriétaire du grand rival Zara, a déclaré qu'il cessait progressivement ses achats dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Un groupe de défense des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne a recensé 156 cas d'abus présumés dans des usines de confection du Myanmar entre février 2022 et février 2023, contre 56 l'année précédente, ce qui indique une détérioration des droits des travailleurs depuis le coup d'État militaire de février 2021.

La réduction et le vol des salaires sont les allégations les plus fréquemment signalées, suivies par les licenciements abusifs, les rythmes de travail inhumains et les heures supplémentaires forcées, selon un rapport de l'organisation non gouvernementale, le Business and Human Rights Resource Centre , vu par Reuters et qui devrait être publié mercredi.

"Tous les cas soulevés dans le rapport du BHRRC font l'objet d'un suivi et, le cas échéant, de mesures correctives par l'intermédiaire de notre équipe locale sur le terrain et en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées", a déclaré H&M dans un communiqué.

"Nous sommes profondément préoccupés par les derniers développements au Myanmar, et nous voyons des défis accrus pour mener nos opérations conformément à nos normes et exigences", a déclaré le détaillant suédois.

Le BHRRC recense les allégations de violations des droits des travailleurs dans les ateliers de confection depuis que la junte militaire a pris le pouvoir au Myanmar, plongeant le pays dans une crise politique et humanitaire. Le registre comprend des cas d'abus dans 124 usines distinctes.

Le BHRRC a déclaré qu'il suivait les cas d'abus présumés par le biais de sources telles que les dirigeants syndicaux, les médias internationaux et les médias locaux comme Myanmar Labour News, et qu'il cherchait à vérifier les rapports en s'informant auprès des marques et en interrogeant les travailleurs. Reuters n'a pas vérifié ses conclusions de manière indépendante.

Selon le rapport, 21 cas d'abus présumés sont liés à des fournisseurs d'Inditex sur une période de deux ans, et 20 à des fournisseurs de H&M. Inditex a refusé de commenter le rapport.

Un porte-parole du gouvernement militaire du Myanmar n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les conclusions du rapport. L'association des fabricants de vêtements du Myanmar n'a pas répondu à une demande de commentaire.

FABRIQUÉ AU MYANMAR

Après Primark et Marks & Spencer l'année dernière, le groupe espagnol Inditex est la dernière marque à avoir annoncé qu'elle couperait ses liens avec les fournisseurs du Myanmar, une tendance qui, selon certains, pourrait en fin de compte aggraver la situation des travailleurs du secteur de la confection.

Primark a déclaré que la décision de cesser de s'approvisionner était "très difficile". L'entreprise s'attend à ce que ses dernières commandes auprès des fournisseurs du Myanmar soient expédiées avant la fin de l'année, mais elle a également renforcé sa présence sur le terrain.

"Alors que nous travaillons à notre sortie, nous avons doublé la taille de notre équipe de commerce éthique sur le terrain, ce qui nous permet de visiter plus régulièrement les usines avec lesquelles nous travaillons encore et nous donne une plus grande visibilité", a déclaré Primark dans un courrier électronique mercredi.

D'autres marques qui continuent à s'approvisionner au Myanmar ont également renforcé la surveillance de leurs fournisseurs par l'intermédiaire de bureaux locaux dans le pays, ce qui leur permet d'effectuer leurs propres inspections au lieu de s'en remettre à des audits externes.

L'entreprise de mode danoise Bestseller a augmenté le nombre de ses employés sur le terrain de trois à onze depuis le coup d'État, a constaté le BHRRC dans une enquête menée auprès des marques.

H&M et Bestseller font partie des 18 marques qui participent au projet MADE, financé par l'Union européenne, visant à améliorer les conditions de travail dans les usines de confection du Myanmar.

La position de l'UE est que les entreprises devraient continuer à s'approvisionner en vêtements au Myanmar, où l'industrie est un employeur clé, avec plus de 500 usines produisant des vêtements et des chaussures pour de grandes marques.

"En vous engageant, en tant qu'entreprise, dans des discussions avec les groupes locaux de défense des droits des travailleurs et les syndicats sur les salaires et les conditions de travail, vous pouvez exercer un effet de levier", a déclaré Karina Ufert, directrice générale de la Chambre de commerce européenne au Myanmar.

"En quittant le pays, il est difficile de voir comment vous pouvez avoir une influence sur les conditions locales.

Vicky Bowman, ancienne ambassadrice britannique au Myanmar et directrice du Myanmar Centre for Responsible Business, a déclaré que les marques internationales qui subissent des pressions pour cesser leurs achats au Myanmar sont également les plus susceptibles de fournir des emplois stables et de prendre des mesures supplémentaires pour se prémunir contre les violations des droits.

"Si elles partent, soit les emplois disparaissent complètement, soit les usines se démènent pour recevoir des commandes d'agents d'achat peu scrupuleux qui ne se soucient que de la main-d'œuvre bon marché et ne se préoccupent pas des conditions de travail dans les usines", a déclaré M. Bowman à l'agence Reuters. (Reportage d'Helen Reid, complément d'information de Thu Thu Aung ; rédaction de Vanessa O'Connell, Marguerita Choy et Emelia Sithole-Matarise)