H&M est à la traîne du propriétaire de Zara, Inditex, dans la course pour regagner les ventes perdues.

Lorsque les deux plus grands groupes de mode du monde dévoileront leurs chiffres de vente trimestriels mercredi, le numéro un Inditex devrait retrouver ses niveaux d'avant la pandémie, car les magasins rouvrent et les gens ont envie de renouveler leur garde-robe, tandis que H&M a encore du chemin à faire.

Les détaillants de mode se sont remis du coup porté par la pandémie en 2020, avec la réouverture des économies et l'assouplissement des restrictions, bien que la récente propagation de la variante Delta du coronavirus ait entraîné la réintroduction de certaines restrictions.

Les analystes ont déclaré que la reprise d'Inditex, propriétaire de Zara, au cours du trimestre a probablement reçu un coup de pouce supplémentaire en restant le meilleur de sa catégorie en termes de vitesse et en raison d'une forte reprise globale sur son marché principal, l'Espagne, aidé également par de meilleures ventes en Chine, où H&M a pris un coup depuis qu'il a exprimé des préoccupations en 2019 au sujet des violations présumées des droits de l'homme dans la région du Xinjiang.

"Nous nous attendons à ce quÂ'Inditex ait montré la meilleure performance des ventes pendant lÂ'été, aidé par son positionnement plus premium, son offre de mode et une meilleure performance en Chine. Cependant, la marge et le développement du cash-flow de H&M devraient être solides", a déclaré Richard Chamberlain, analyste de RBC.

Les analystes voient en moyenne le chiffre d'affaires du groupe espagnol Inditex à 7,02 milliards d'euros (8,27 milliards de dollars) sur les trois mois jusqu'en juillet, son deuxième trimestre fiscal, selon Refinitiv SmartEstimates, en hausse de 48% par rapport à l'année précédente et de 2% par rapport à la même période de 2019.

"Un trimestre solide est anticipé", ont indiqué dans une obligation les analystes de JP Morgan, avec une note "surpondérer" sur les actions d'Inditex.

"Cela devrait être soutenu par la baisse des fermetures de magasins et une toile de fond globale légèrement améliorée : le marché espagnol de l'habillement s'est sensiblement amélioré en juin, bien qu'(il) semble avoir de nouveau baissé en juillet ; ailleurs en Europe, les données montrent que la France s'est nettement améliorée ; et (un) États-Unis toujours fort", ont-ils ajouté.

Les ventes d'Inditex en mai et début juin ont été deux fois plus élevées que l'année précédente, les consommateurs ayant fait des folies après la fermeture des magasins.

Le bénéfice net du groupe espagnol est estimé à 872 millions d'euros, en hausse de 307 % et de 7 %, respectivement.

Les analystes d'Alantra Equities ont déclaré dans une note que la levée des obligations de voyage, le démantèlement du travail à distance et le retour des événements sociaux devraient stimuler la demande de vêtements de mode. Cependant, des défis subsistent. Les ventes du détaillant britannique de mode à bas prix Primark, qui n'a pas de présence en ligne, n'ont pas répondu aux attentes de la direction au cours de son dernier trimestre, selon ses chiffres lundi.

Les ventes du suédois H&M pour la période juin-août, son troisième trimestre fiscal, sont vues en hausse de 14% sur un an mais en baisse de 9% par rapport à 2019, selon Refinitiv SmartEstimates. Sa déclaration de ventes de mercredi intervient avant un rapport sur les bénéfices de l'année complète le 30 septembre.

Les industries du monde entier sont touchées par une pénurie de conteneurs maritimes et d'autres goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont entraîné des retards et une flambée des coûts de transport, mais H&M et Inditex semblent peu menacés par des rayons vides actuellement.

"Aucune des deux entreprises ne sera à l'abri, mais pour le reste de l'année, la devise (un dollar américain plus faible) devrait plus que compenser l'impact de la hausse des coûts des matières premières et du transport sur les marges, tandis que les deux entreprises sont fortes pour assurer un approvisionnement adéquat des stocks", a déclaré Chamberlain de RBC.

Les ventes de H&M ont été frappées en Chine où, en mars, la marque a été rayée de Tmall et des magasins d'applications des fabricants de téléphones nationaux après avoir exprimé en 2019 des inquiétudes quant aux violations présumées des droits de l'homme dans la région du Xinjiang.

(1 $ = 0,8487 euros) (Reportage d'Anna Ringstrom à Stockholm et Corina Pons à Madrid ; Montage de Susan Fenton)