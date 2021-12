Inditex : L'activité a récemment dépassé le niveau de 2019

MADRID (Reuters) - Inditex, la première chaîne mondiale de prêt-à-porter, a déclaré que ses ventes avaient augmenté d'un tiers au cours des dernières semaines par rapport à la même période de l'année dernière et avaient dépassé les niveaux observés en 2019 avant la pandémie.

Selon le propriétaire des marques Zara et Massimo Dutti, les collections d'automne et d'hiver ont été bien accueillies par la clientèle.

Le groupe espagnol a souligné que ses ventes en ligne et en magasin, en monnaie constante, entre le début du mois de novembre et le 10 décembre, avaient augmenté de 33% par rapport à la même période en 2020 et de 10% par rapport à 2019.

Lors des neuf premiers mois de son exercice financier, Inditex affiche un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros (2,8 milliards de dollars), soit 273% de plus qu'à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net sur les neuf premiers mois à partir du 1er février reste inférieur aux 2,7 milliards d'euros rapportés sur la même période en 2019.

Les ventes du groupe ont en revanche atteint 19,33 milliards d'euros de février à octobre, soit 37% de plus que les 14,1 milliards d'euros de la même période de l'an dernier, un chiffre qui reste légèrement inférieur à celui de 2019 (19,8 milliards).

