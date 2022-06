Inditex : le titre est boosté par les bons résultats

Le titre s'envole de près de 5% après avoir dévoilé ce matin un bénéfice net meilleur que prévu au titre du premier trimestre, porté par la reprise de la fréquentation de ses magasins et le bon accueil réservé à ses dernières collections.



Pour les trois mois clos au 30 avril, le groupe espagnol, notamment propriétaire de la chaîne Zara, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 36% à 6,74 milliards d'euros.



UBS souligne que le chiffre d'affaires du 1er trimestre est globalement conforme à l'estimation d'UBSe mais supérieur de 10% au consensus.



' Les tendances favorables de la demande sur les autres marchés ayant largement compensé l'impact négatif de la Russie et de l'Ukraine ' indique le bureau d'analyses.



