Inditex, propriétaire de Zara, à l'épreuve des marges

Les investisseurs surveilleront de près les marges bénéficiaires d'Inditex, propriétaire de Zara, afin de déceler tout signe de faiblesse, après qu'une série de résultats exceptionnels a confirmé son avance sur son rival suédois plus petit, H&M.

Inditex, le plus grand détaillant de mode au monde, publiera ses résultats pour la période février-avril mercredi. H&M fera le point sur ses ventes de mars à mai le 15 juin.

Les actions des deux sociétés ont enregistré de fortes performances depuis le début de l'année, gagnant respectivement 30 % et 27 %, grâce aux consommateurs qui recherchent des vêtements à la mode tout en restant abordables.

"Le consommateur reste un peu plus résistant que ce à quoi nous nous attendions l'année dernière", a déclaré Ciaran Callaghan, responsable de la recherche sur les actions européennes chez Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

Les prix plus élevés pratiqués par Inditex en dehors de son marché d'origine, l'Espagne, ont peut-être aidé ses marges, selon les analystes et les investisseurs, mais ils rendent également le détaillant vulnérable à un éventuel renforcement de l'euro par rapport à d'autres monnaies.

Une analyse de RBC portant sur 40 vêtements Zara a révélé que les prix sont au moins 60 % plus élevés aux États-Unis et au Mexique qu'en Espagne.

"Les prix d'Inditex varient considérablement d'un marché à l'autre, plus que ceux de H&M", a déclaré Richard Chamberlain, de RBC, dans une note à ses clients lundi.

Cela pourrait avoir une incidence sur les régions qui génèrent le plus de bénéfices, étant donné qu'une grande partie des coûts d'Inditex est libellée en euros.

En Arabie saoudite, neuvième marché d'Inditex en termes de nombre de magasins, un pantalon Zara à taille haute coûte 199 riyals saoudiens, soit 49,63 euros, alors qu'un client en Espagne ou au Portugal paierait 25,95 euros pour le même vêtement.

Les pantalons Zara sont entre 71 % et 91 % plus chers dans les pays du Golfe que sur le marché domestique d'Inditex. Inditex ne partage pas ses revenus ou ses bénéfices par pays, de sorte qu'il est difficile de déterminer dans quelle mesure des prix plus élevés augmentent la rentabilité.

Globalement, le Moyen-Orient devrait être plus important pour Inditex, a déclaré M. Chamberlain à Reuters, après que l'entreprise a quitté la Russie, qui a contribué à hauteur de 8,5 % au bénéfice du groupe l'année dernière.

Inditex a ouvert 23 nouveaux magasins dans les six Etats du Golfe en 2022, selon son rapport annuel.

"Les prix varient d'un pays à l'autre, mais ils visent cette proposition universelle de haute couture à des prix abordables", a déclaré Adam Gofton, gestionnaire de portefeuille chez Mackenzie Investments à Toronto, qui détient des actions d'Inditex.

Inditex vend les vêtements Zara à des prix plus élevés dans les pays du Golfe parce qu'elle pense que ces marchés toléreront des étiquettes de prix plus importantes, a déclaré Alex Romanenko, responsable de la vente au détail chez Pearson Ham Group, une société de conseil spécialisée dans la fixation des prix.

"Tant que les économies des États du Golfe se porteront bien, la richesse de ce segment particulier sera assez élevée et, par conséquent, cette stratégie prospérera", a déclaré M. Romanenko.

Les vêtements Zara sont également vendus à des prix plus élevés aux États-Unis, où Inditex a annoncé au début de l'année une expansion majeure.

Les États-Unis représentent une opportunité d'expansion, a déclaré M. Gofton : il y a un magasin Zara pour 3,4 millions d'habitants aux États-Unis, contre un pour 600 000 en France et un pour 150 000 en Espagne.

Zara comptait 98 magasins aux États-Unis au 31 janvier 2023, selon le rapport annuel d'Inditex, tandis que H&M en possède environ cinq fois plus.