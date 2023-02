Inditex, propriétaire de Zara, accepte une augmentation de salaire de 20% en Espagne

Les augmentations de salaire ont atteint jusqu'à 40% dans les régions d'Espagne les moins bien payées, a déclaré l'UGT dans un communiqué.

L'augmentation signifie qu'Inditex versera un salaire minimum de 1 500 euros (1 610 $) par mois aux vendeurs et jusqu'à 2 041 euros. Le syndicat a déclaré qu'Inditex a également accepté de continuer à augmenter les salaires en fonction de l'inflation au cours des trois prochaines années.

Les deux plus grands syndicats espagnols, CCOO et UGT, qui représentent plus de la moitié de la main-d'œuvre des magasins Zara dans le pays, ont négocié avec Inditex pour étendre les augmentations de salaire et les avantages à tous les vendeurs travaillant pour l'entreprise en Espagne, après que les vendeurs de la ville d'A Coruna aient reçu une augmentation de salaire de 25 % en décembre.

En novembre, Inditex avait convenu avec l'UGT et les CCOO de verser une prime unique de 1 000 euros en février pour tous les vendeurs à temps plein employés dans toute l'Espagne, et elle a maintenant accepté de verser la même prime l'année prochaine.

Inditex emploie 165 000 personnes dans 177 pays, dont un tiers du personnel est basé en Espagne, selon son rapport annuel. Environ 86 % travaillent dans ses 6 477 magasins et la plupart sont des femmes.

Parmi les autres marques que possède Inditex figurent Massimo Dutti, Pull & Bear et Bershka.

(1 $ = 0,9318 euros)