Le propriétaire de Zara, Inditex, la plus grande entreprise de mode rapide cotée en bourse au monde en termes de chiffre d'affaires, développe sa marque à bas prix Lefties, axée sur la génération Z, pour contrer son rival Shein, fondé en Chine.

La croissance rapide de Shein, une place de marché en ligne sans magasins physiques, met la pression sur les détaillants comme Inditex et le suédois H&M pour qu'ils trouvent des moyens de répondre à ses prix bas. Zara est devenu moins compétitif en termes de prix depuis qu'Inditex a commencé à augmenter les prix de sa marque principale afin de protéger les marges bénéficiaires de l'inflation et dans le cadre d'un changement vers des clients plus haut de gamme. Mais l'entreprise espagnole développe aussi discrètement ses gammes de produits à bas prix.

L'expansion de Lefties, qui vend des jeans à 17,99 euros, des robes à partir de 7,99 euros (8,64 dollars) et des sacs à main à 5,99 euros, est un élément clé de cette stratégie.

Lefties, qui était à l'origine un point de vente pour les restes de Zara, possède aujourd'hui des magasins dans 17 pays, dont l'Égypte, le Mexique, la Roumanie, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Sa croissance montre qu'Inditex veut s'implanter dans le segment de valeur du marché, même s'il a réussi à augmenter les bénéfices de Zara, qui est beaucoup plus important que Lefties en termes de chiffre d'affaires et de nombre de magasins.

Lefties se développe sur son marché national, l'Espagne, ainsi qu'au Portugal, à un moment où de nombreux consommateurs se tournent vers le bas de gamme et où les prix très bas de Shein exercent une pression sur ses rivaux. En Espagne, où Lefties possède 25 magasins selon son site web, il est passé d'environ 3,5 millions de clients en 2019 à 5 millions de clients en 2023, ce qui le place juste derrière Shein avec 5,2 millions de clients, selon les estimations du cabinet d'études de marché Kantar.

La présence de Lefties dans plusieurs marchés émergents suggère qu'il s'agit d'un moyen pour Inditex de servir les acheteurs qui pourraient être moins disposés à dépenser chez Zara, a déclaré Swetha Ramachandran, gestionnaire de portefeuille chez Artemis Fund Managers à Londres, dont le fonds investit dans Inditex.

L'impact de Shein sur le marché de la mode rapide et la manière dont Inditex peut le concurrencer au mieux sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans les réunions avec la direction d'Inditex, a ajouté Mme Ramachandran. Shein, qui n'est pas cotée en bourse, est le plus grand détaillant de mode rapide au monde, avec une part de marché estimée à 18 %, selon Coresight Research.

Sur Instagram et TikTok, Lefties emploie des stratégies similaires à celles de Shein, en faisant appel à des micro-influenceurs dans la plupart de ses posts - ce qui contraste avec l'esthétique haute couture du marketing de Zara sur les médias sociaux.

UNE CONCURRENCE REDOUTABLE

Lefties est toujours regroupé avec Zara dans les rapports financiers d'Inditex, ce qui signifie que ses résultats ne sont pas publics.

Inditex n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant les ventes et la stratégie de Lefties. L'entreprise a déclaré que la marque proposait ses propres collections pour femmes, hommes et enfants depuis plus de vingt ans.

"Nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur cette marque, mais je pense qu'elle fonctionne à merveille parce qu'elle est la seule dans le segment à bas prix à disposer d'un bon service en ligne", a déclaré Patricia Cifuentes, analyste principale chez Bestinver Securities.

En Espagne, le rival Primark n'offre pas de livraison à domicile, tandis que Shein prend entre 10 et 12 jours pour livrer les commandes, ce qui fait de Lefties une proposition plus forte, a déclaré Cifuentes, ajoutant qu'Inditex attend son heure en gardant les performances de la marque secrètes.

"Il faut généralement du temps à un détaillant pour atteindre la masse critique et, par conséquent, la bonne rentabilité. De plus, il y a un avantage à cacher les résultats aux concurrents pour le moment", a-t-elle déclaré.

Le nombre de clients de Shein en Espagne est passé de 421 000 il y a cinq ans à 5,2 millions en 2023, mais le groupe chinois reste loin derrière Zara et Primark, selon les estimations de Kantar sur le marché.

Interrogé sur Lefties, Shein a répondu qu'il ne commentait pas les autres entreprises. Le détaillant a déclaré qu'il ouvrirait "plusieurs" pop-up stores en Europe cette année, après en avoir ouvert dans des villes comme Berlin, Londres, Paris et Rome l'année dernière.

Primark a déclaré ne pas faire de commentaires sur ses concurrents.

Au Portugal, Lefties a attiré encore plus de clients que Zara l'année dernière, selon des estimations de Kantar qui n'ont pas été publiées précédemment.

"L'ensemble des concurrents reste redoutable pour un prix très bas", a déclaré Grace Su, gestionnaire de portefeuille basée à San Francisco chez Clearbridge Investments, dont le fonds détient des actions d'Inditex.

"S'ils peuvent mener une activité avec des rendements adéquats, tout est rentable tant que cela ne cannibalise pas le reste des marques.

L'année dernière, Lefties a ouvert ses premiers magasins en Roumanie et en Turquie, et a ajouté des magasins aux Émirats arabes unis, où il opère par l'intermédiaire de partenaires franchisés.

Et ce, alors même que Zara et les autres marques d'Inditex, dont Bershka et Pull&Bear, réduisent le nombre de leurs magasins dans le monde. Au 31 octobre 2023, Inditex comptait 585 magasins de moins qu'un an auparavant.

En Espagne, comme Zara, Lefties se concentre sur les grands magasins situés dans les principales villes, son plus grand magasin phare devant ouvrir à Madrid à la fin de l'année 2022.

C'est la première fois que nous faisons des achats ici", a déclaré Diana Doina, 47 ans, qui attendait de payer au magasin Lefties de Madrid avec sa fille Carla, 13 ans. "Je vais prendre un pantalon cargo et les baskets ne sont pas chères.

(1 $ = 0,9246 euros)