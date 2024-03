La valeur du jour en Europe - Inditex : un bénéfice record de 5,38 milliards d'euros en 2023

Le 13 mars 2024 à 11:20 Partager

A la Bourse de Madrid, Inditex, propriétaire de Zara, s'adjuge 4,55% à 42,95 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter a annoncé avoir dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire en 2023, à 5,38 milliards d'euros, en hausse de 30% par rapport aux 4,13 milliards d'euros de 2022, qui constituaient le précédent record. La société, qui s'appuie sur sept marques dont Bershka et Massimo Dutti a dépassé le consensus qui visait 5,36 milliards de profits et a dégagé un chiffre d'affaires annuel record de 35,95 milliards d'euros, en hausse de 10%.



La marge brute s'élève sur l'exercice à 57,8% contre 57% pour le cru 2022-2023.

"Inditex fait état d'un solide début d'année, avec des ventes en progression de 11% entre le 1er février et le 11 mars", relève Invest Securities.



Un dividende historique de 1,54 euro par action



Dans ce contexte, Inditex précise qu'il versera un dividende de 1,54 euro par action à ses actionnaires. En hausse de 28% par rapport à 2022, il s'agit du dividende le plus élevé de l'histoire du groupe.



La direction du groupe espagnol a fait savoir que Zara ouvrira de nouveaux magasins aux Etats-Unis, à Los Angeles et à Las Vegas.



Elle prévoit en outre des dépenses d'investissement ordinaires d'environ 1,8 milliard d'euros pour optimiser l'espace commercial, son intégration technologique et améliorer ses plateformes en ligne.



Des investissements logistiques à hauteur de 900 millions d'euros par an pour 2024-2025 et 2025-2026 ont été annoncés, comprenant notamment des nouveaux centres de distribution en Espagne.