* LA CROISSANCE DES ESPACES COMMERCIAUX D'INDITEX SERA DE 5 % PAR AN JUSQU'EN 2025.
* LES STOCKS ONT BAISSÉ DE 3 % EN AVRIL PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.
* IL S'ATTEND À CE QUE LES EXPÉRIENCES D'ACHAT EN DIRECT COMMENCENT AUX ÉTATS-UNIS DANS LES SEMAINES À VENIR.
* IL S'ATTEND À CE QUE LES EXPÉRIENCES D'ACHAT EN DIRECT COMMENCENT ÉGALEMENT EN GRANDE-BRETAGNE DANS LES SEMAINES À VENIR
* LA CROISSANCE EN ESPAGNE (13 %) EST LA CROISSANCE RÉGIONALE LA PLUS RAPIDE DU GROUPE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :