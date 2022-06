Les ventes du plus grand détaillant de mode rapide au monde ont atteint 6,7 milliards d'euros, soit 36 % de plus qu'il y a un an.

Sur la période de 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe, Inditex a déclaré un bénéfice de 734 millions d'euros et des ventes de 5,93 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9359 euros)