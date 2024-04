Un groupe qui certifie les normes de durabilité et les pratiques de travail sur le coton utilisé par Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré mardi qu'un audit indépendant n'avait trouvé aucune infraction dans trois exploitations brésiliennes accusées par une ONG de déforestation et d'accaparement des terres.

Les allégations de Earthsight à l'encontre de Better Cotton ont suscité l'inquiétude d'entreprises telles qu'Inditex et H&M après que l'ONG a déclaré qu'elles utilisaient dans leurs produits du coton provenant de ces fermes, acheté par l'intermédiaire de fournisseurs en Asie.

Inditex a demandé à Better Cotton, le plus grand certificateur mondial de coton cultivé de manière plus durable, basé à Genève, de clarifier son processus de certification et de progresser dans ses pratiques de traçabilité, en réponse aux informations reçues d'Earthsight.

Les détaillants de la mode rapide sont soumis à la pression des consommateurs et des militants pour vendre des produits ayant moins d'impact sur l'environnement.

Better Cotton, qui a été créé par des entreprises et plusieurs groupes à but non lucratif, dont le World Wildlife Fund, affirme qu'il vise à soutenir l'amélioration des pratiques dans des domaines tels que la gestion de l'eau et des sols et à promouvoir de meilleures normes de travail.

Le groupe a déclaré qu'un audit indépendant réalisé par la société de conseil Peterson a révélé que trois exploitations agricoles de l'État de Bahia, autorisées à vendre Better Cotton, n'avaient pas enfreint ses normes et ne seraient pas suspendues.

Inditex a refusé de commenter les résultats de l'audit, qui ont été publiés par Better Cotton mardi.

H&M a déclaré à Reuters être en dialogue étroit avec Better Cotton pour suivre les résultats de l'enquête et mieux comprendre son plan d'action.

"Avec d'autres marques membres, nous nous engageons avec Better Cotton dans des conversations visant à améliorer leur norme," a déclaré H&M.

Better Cotton a déclaré que l'audit réalisé par Peterson avait conclu qu'un examen des images satellites confirmait que les trois exploitations n'avaient pas contribué à la déforestation depuis au moins 2008.

Alan McClay, directeur général de Better Cotton, a déclaré à Reuters que l'audit n'avait trouvé aucune preuve de non-conformité de la part des trois fermes et qu'aucune affaire judiciaire ne les avait impliquées depuis 2008.

Better Cotton a déclaré qu'elle envisageait désormais de procéder à un audit préalable direct des grandes entreprises propriétaires de fermes de coton, compte tenu de l'impact plus large de ces entreprises.

"Nous avons l'opportunité et probablement l'obligation d'améliorer cette diligence raisonnable et de la renforcer, " a déclaré M. McClay, ajoutant que certaines entreprises risquaient de perdre leur licence si elles ne suivaient pas l'évolution des normes.

Le partenaire stratégique de Better Cotton au Brésil a donné aux exploitations leur certification de coton, que le groupe reconnaît comme une norme équivalente, a-t-il déclaré. Le Brésil fournit environ 40% du coton certifié par Better Cotton.

L'enquête s'est concentrée sur les exploitations agricoles appartenant aux sociétés SLC Agricola et Horita Group, a déclaré Better Cotton.

SLC Agricola a déclaré à Reuters qu'elle " reste entièrement disponible pour collaborer à toute nouvelle vérification qui pourrait s'avérer nécessaire ".

Horita Group a salué le résultat de l'audit Peterson, qui, selon lui, répondait à des " accusations infondées ".

"Nous sommes d'accord avec la conclusion de l'audit et sommes prêts à mettre en œuvre les améliorations proposées. Nous continuons à nous efforcer d'assurer la transparence, valeur première de la gouvernance que nous embrassons dans notre groupe", a déclaré Horita dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L'Abrapa, l'Association brésilienne des producteurs de coton, a déclaré dans un communiqué qu'elle examinait avec Better Cotton les suggestions de l'auditeur afin de rendre les normes plus solides et d'accroître la fiabilité de la certification. (Reportage de Corina Pons ; Reportage complémentaire de Helen Reid à Londres et Ana Mano à Sao Paulo ; Rédaction de Charlie Devereux et Alexander Smith)