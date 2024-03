Les investisseurs attendront du nouveau PDG de H&M, Daniel Erver, qu'il leur garantisse qu'il a le bon plan pour relancer la croissance du chiffre d'affaires lorsque le détaillant de mode rapide publiera ses premiers résultats trimestriels sous sa direction mercredi.

M. Erver a pris les rênes de l'entreprise en janvier, après que son prédécesseur, Helena Helmersson, a démissionné de manière inattendue le jour de la publication des résultats annuels de H&M, ce qui a déstabilisé les investisseurs. Les actions de H&M sont toujours en baisse de 10 % par rapport à leur niveau antérieur.

Le détaillant a eu du mal à suivre le rythme de ses grands rivaux tels que le propriétaire de Zara, Inditex, dont les actions ont atteint un niveau record la semaine dernière, tandis que la société de mode rapide Shein, fondée en Chine, se développe également rapidement en Europe.

"L'espace de consommation reste très polarisé", a déclaré Dora Buckulcikova, gestionnaire de portefeuille principale de la stratégie d'actions de mode du gestionnaire d'actifs néerlandais Robeco.

"Nous avons été très surpris par la forte demande pour certaines marques, alors que d'autres, sur le marché intermédiaire, sont en train de se faire écraser.

H&M, qui vend des robes à 9,99 dollars et des jeans à partir de 17,99 dollars, mais qui s'étend également à des prix plus élevés avec ses marques Cos et Arket, devrait annoncer mercredi ses ventes trimestrielles les plus faibles depuis deux ans.

Le chiffre d'affaires devrait chuter à 53,4 milliards de couronnes suédoises (5 milliards de dollars), contre 54,9 milliards un an plus tôt, selon les estimations des analystes de LSEG. Le bénéfice d'exploitation devrait doubler pour atteindre 1,422 milliard de couronnes.

H&M affirme qu'elle donne la priorité à la rentabilité plutôt qu'aux volumes de ventes et qu'elle vise à atteindre une marge d'exploitation de 10 % cette année.

Néanmoins, le détaillant intensifie ses investissements dans ses magasins et sa logistique, annonçant en janvier que les dépenses d'investissement augmenteraient de 30 % cette année, pour atteindre 11 à 12 milliards de couronnes.

H&M doit suivre l'exemple d'Inditex et investir dans l'amélioration de son réseau de magasins et de sa logistique, même si cela pèse sur sa marge bénéficiaire à court terme, a déclaré Nick Clay, gestionnaire de portefeuille chez Redwheel à Londres. M. Clay détenait auparavant H&M dans son fonds, mais il est passé à Inditex en mai 2022.

UN MILIEU COMPRIMÉ

Selon les experts, l'amélioration de l'aspect et de la convivialité des magasins est un moyen pour H&M d'attirer des clients plus exigeants. Dans un magasin que H&M a ouvert la semaine dernière sur King's Road à Londres, l'agencement est plus spacieux, l'assortiment plus soigné et les cabines d'essayage plus confortables que dans un magasin H&M classique.

Les investisseurs attendront également d'Erver qu'il détaille les plans visant à "rapprocher" et à améliorer la logistique de H&M.

Selon Olivier van Hirtum, responsable des actions des marchés développés chez APG Asset Management à Amsterdam, la rapidité avec laquelle les entreprises du secteur réagissent au comportement des consommateurs est un facteur clé de différenciation.

"Les entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement plus courtes - à la fois physiquement et dans le temps - peuvent répondre plus rapidement aux tendances de la mode, et nous les avons vues prendre des parts aux entreprises qui prennent plus de temps", a-t-il déclaré.

H&M prend des mesures pour améliorer les collections, le temps de mise sur le marché et la répartition géographique des stocks, ce qui devrait améliorer la croissance de son chiffre d'affaires et, par extension, sa rentabilité, a déclaré Magnus Raman, analyste chez Kepler Cheuvreux à Stockholm.

H&M a également fermé des magasins ces dernières années. À la fin de son exercice 2023, elle comptait 700 magasins de moins qu'en 2019, soit une baisse de 14 %.

La trésorerie de H&M, qui s'élève à 26,398 milliards de couronnes, soit environ 2,5 milliards de dollars, a augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente, même si elle reste faible par rapport à la trésorerie de 11,4 milliards d'euros (12,34 milliards de dollars) d'Inditex.

(1 dollar = 0,9238 euro)