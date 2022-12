Les employés de Zara annulent les grèves dans la ville natale de l'entreprise après l'accord sur les augmentations salariales - syndicat

Environ 1 000 travailleurs des magasins Zara et d'autres marques de mode d'Inditex avaient annoncé qu'ils feraient grève les 23 décembre et 7 janvier pour exiger des augmentations de salaire plus élevées après avoir rejeté l'offre précédente de la société.

Ils s'étaient déjà mis en grève lors de la ruée vers le "Black Friday", les 24 et 25 novembre.

Inditex a maintenant accepté de payer 322 euros (341,38 $) de plus par mois aux assistants de magasin qui travaillent dans ses 44 magasins de La Corogne, où le géant de la mode a son siège dans la banlieue de la ville, a déclaré vendredi Carmiña Naveiro, leader syndical de la CIG et assistant de magasin Zara. Les travailleurs recevront également une prime unique de 1 000 euros qui sera versée en février.

Inditex n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ICG avait fait pression pour une augmentation salariale plus importante après avoir rejeté une hausse de 200 euros des salaires mensuels d'ici 2024.

L'entreprise commencera à payer les salaires nouvellement convenus en janvier, a déclaré Naveiro.

(1 $ = 0,9432 euros)