Les investisseurs souhaitent que le propriétaire de Zara, Inditex, suive l'exemple de ses rivaux H&M et Primark en publiant la liste complète de ses fournisseurs afin de pouvoir mieux évaluer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Inditex fait figure d'exception parmi les grands distributeurs de vêtements en ne publiant pas les usines auprès desquelles elle s'approvisionne. Les régulateurs et les investisseurs souhaitent une plus grande transparence et une meilleure divulgation de la part des entreprises.

Les détaillants de vêtements, en particulier, sont sous pression pour prouver qu'il n'y a pas de travail forcé dans leurs chaînes d'approvisionnement et que les travailleurs de l'habillement reçoivent des salaires décents.

Le groupe de mode chinois Shein a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs américains concernant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, avant d'envisager une introduction en bourse aux États-Unis.

Dans l'Union européenne, des désaccords ont bloqué des propositions de règles qui obligeraient toutes les grandes entreprises à indiquer si leurs chaînes d'approvisionnement nuisent à l'environnement ou recourent au travail des enfants. Les sanctions proposées en cas de non-respect de ces règles pourraient aller jusqu'à des amendes de 5 % du chiffre d'affaires.

Les marques de mode et les détaillants, dont Adidas, H&M, Hugo Boss, M&S, Nike, Primark et Puma, publient déjà des listes détaillées de leurs fournisseurs, avec le nom et l'adresse des usines.

Inditex publie chaque année le nombre de fournisseurs auprès desquels elle s'approvisionne dans 12 pays clés, mais ne donne aucune information sur les usines individuelles.

Reuters a demandé aux actionnaires d'Inditex ce qu'ils attendaient de l'entreprise en termes d'amélioration de la divulgation d'informations.

Le gestionnaire d'actifs néerlandais MN a répondu : "Dans le cadre de notre engagement avec Inditex, nous demandons notamment à l'entreprise de divulguer une liste de ses fournisseurs et leur localisation géographique.

"Même si Inditex nous assure qu'elle dispose de ces données, elle n'est pas disposée à les divulguer jusqu'à présent, contrairement à d'autres entreprises du secteur qui publient des listes exhaustives de leurs fournisseurs.

MN, qui gère les actifs des fonds de pension néerlandais, a déclaré qu'il était important de savoir si Inditex disposait de ces informations, ainsi que pour son propre contrôle préalable.

MN dirige le dialogue d'Inditex pour la Platform Living Wage Financials (PLWF), un groupe de 20 investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion s'élèvent à 6,58 billions d'euros (7,16 billions de dollars). Il œuvre à la promotion de revenus plus élevés pour les travailleurs de l'industrie de l'habillement et de la chaussure.

Inditex, qui doit publier ses résultats annuels le 13 mars, a refusé de commenter les demandes des investisseurs qui souhaitaient qu'elle publie la liste complète de ses fournisseurs.

"Inditex s'est profondément engagé à maintenir des normes élevées dans sa chaîne d'approvisionnement, et nous pensons que notre système de traçabilité de pointe, qui nous donne une visibilité maximale de la chaîne d'approvisionnement, est essentiel à cet égard", a déclaré un porte-parole d'Inditex.

Le fondateur d'Inditex, Amancio Ortega, détient 59 % des parts de l'entreprise et sa fille Sandra Ortega 5 %. Ensemble, ils valent environ 69 milliards de dollars.

Les cinq investisseurs d'Inditex qui ont répondu aux questions de Reuters détiennent une participation combinée d'environ 2 milliards de dollars dans l'entreprise, dont la valorisation actuelle est d'environ 140 milliards de dollars.

Aucun des investisseurs avec lesquels Reuters s'est entretenu n'envisage de se désengager d'Inditex.

MN a déclaré avoir conseillé à ses clients, en décembre, de se désengager de la chaîne de magasins à prix cassés TJX, qui possède Homesense et TK Maxx, ce qui a été fait le 1er janvier.

"Au cours de nos trois années d'engagement, nous n'avons constaté que très peu d'améliorations en ce qui concerne la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale", a déclaré MN à Reuters.

TJX a déclaré avoir renforcé le code de conduite de ses fournisseurs et étendu son programme d'audit des usines au cours des dernières années.

PLUS DE TRANSPARENCE

Inditex a conclu un accord avec la fédération syndicale internationale IndustriALL en vertu duquel elle lui fournit la liste complète de ses fournisseurs. Mais IndustriALL souhaite que toutes les entreprises, y compris Inditex, divulguent davantage d'informations.

Know The Chain, une initiative d'analyse comparative destinée aux entreprises et aux investisseurs pour lutter contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement, a attribué à Inditex une note globale inférieure dans son évaluation de 2023 par rapport à celle de 2021.

"L'entreprise est encouragée à renforcer la transparence de sa chaîne d'approvisionnement en divulguant une liste complète, plutôt que partielle, de ses fournisseurs directs", a déclaré Know The Chain.

Selon les investisseurs, la publication de ses usines pourrait renforcer la concurrence des rivaux d'Inditex pour les mêmes fournisseurs.

Swetha Ramachandran, gestionnaire de portefeuille chez Artemis Investment Management à Londres, souhaite savoir quelle part des revenus d'Inditex est fabriquée dans chaque pays fournisseur. "Cela nous aiderait à déterminer la résistance de leur chaîne d'approvisionnement", a-t-elle déclaré.

Les chiffres publiés par Inditex sur la chaîne d'approvisionnement depuis 2019 montrent que l'entreprise a réduit le nombre de ses fournisseurs en Chine et les a augmentés au Bangladesh et au Maroc. Mais elle ne donne aucun détail sur la quantité de produits qu'elle achète à ces fournisseurs.

Grace Su, gestionnaire de portefeuille chez Clearbridge Investments, qui détient des actions d'Inditex, a déclaré qu'elle avait demandé plus de clarté et de divulgation de la chaîne d'approvisionnement.

"C'est très important en raison de toute l'attention portée à l'ESG, à la main-d'œuvre et aux intrants. Inditex prétend être un leader dans ce domaine, il est donc très important qu'il publie des informations à ce niveau.

Schroders, actionnaire d'Inditex, suit la sensibilisation des entreprises aux sites de production et encourage les détaillants de vêtements, y compris Inditex, à faire preuve de transparence, a déclaré Hannah Shoesmith, responsable de l'engagement au sein de l'entreprise.

Marie Payne, responsable de l'investissement responsable chez Cardano, actionnaire d'Inditex, a déclaré que l'amélioration de la divulgation, parmi d'autres facteurs liés à l'environnement, au développement durable et à la gouvernance, pourrait influencer les décisions d'investissement.

Le fonds souverain norvégien, qui détient une participation de 1,4 milliard de dollars dans Inditex, a déclaré qu'il s'engageait régulièrement avec l'entreprise sur la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les droits de l'homme et la transparence.

Il a refusé de donner des détails sur ces discussions. En ce qui concerne les pratiques des entreprises en matière de chaîne d'approvisionnement en général, le fonds a déclaré qu'"il y a des défis continus, notamment en matière de traçabilité et de reporting". (1 dollar = 0,9196 euro)