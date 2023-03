Les ventes de Mango atteignent un niveau record alors que le rival de Zara s'étend aux États-Unis et en Inde

"Nous avons profité de la fin des restrictions (COVID) et du retour à la normale l'année dernière pour ouvrir de nouveaux magasins", a déclaré Toni Ruiz, PDG du détaillant privé, lors d'une conférence de presse.

Le chiffre d'affaires de Mango, qui est un rival de la marque espagnole Zara, propriété d'Inditex, a augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, les ventes en magasin et en ligne bénéficiant de l'appétit post-pandémique des consommateurs pour les vêtements, malgré une concurrence acharnée dans le secteur de l'habillement.

Son bénéfice net a augmenté de 21 % pour atteindre 81 millions d'euros (85,66 millions de dollars).

Mango a commencé à renforcer sa présence en Inde et a ouvert une boutique phare à New York en mai, l'une des neuf nouvelles boutiques ouvertes aux États-Unis l'année dernière et des 119 points de vente sur l'ensemble de ses marchés.

"Les États-Unis sont un marché formidable qui devrait très rapidement faire partie de notre top 5", a ajouté M. Ruiz. L'enseigne portera le nombre de ses magasins américains à 40 d'ici 2024.

En 2023, Mango prévoit d'ouvrir 35 nouveaux magasins en Inde, son principal marché en Asie, où elle comptera 110 points de vente.

L'année dernière, Mango a commencé à transférer à des partenaires locaux les 55 magasins qu'elle exploitait directement en Russie, pays soumis à des sanctions occidentales en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Alors que 30 magasins ont définitivement fermé leurs portes, Mango a déclaré qu'elle restait présente dans 90 magasins en Russie dans le cadre d'accords de franchise.

La société compte 2 566 points de vente dans le monde et prévoit d'ouvrir plus de magasins en 2023 que l'année dernière, mais seul un tiers d'entre eux seront détenus par la société.

Mango, qui a récemment cherché à produire davantage dans des pays voisins tels que la Turquie, a déclaré que la plupart de ses fournisseurs n'avaient pas été touchés par le tremblement de terre du 6 février.

(1 dollar = 0,9456 euro)