Indiva Limited est une société basée au Canada, qui est engagée dans la production, le traitement et la vente de cannabis et de produits liés au cannabis. La société crée des capsules de cannabis de qualité supérieure, de la fleur entière, des pré-rouleaux, et fournit des services de production et de fabrication à des entités homologues. La société produit, distribue et commercialise Indiva, Artisan Batch, Bhang Chocolate, Gron Pearls & Pips, Wana Sour Gummies, Jewels Cannabis Tarts, Ruby Cannabis Sugar, et d'autres produits Powered by INDIVA par le biais d'accords de licence et de partenariats. Elle fournit des capsules et des softgels, tels que les Softgels CBD, les Capsules Indica et les Capsules Sativa. Elle produit et distribue également des produits à base de cannabis à l'échelle nationale, notamment des biscuits de boulangerie Slow Ride, des comprimés à croquer Jewels, du sucre Ruby Cannabis, des edibles Gron et des produits de vapotage Dime Industries. Ses filiales comprennent Indiva Amalco Ltd, Indiva Inc. 2639177 Ontario Inc. et Vieva Canada Ltd.

Secteur Produits pharmaceutiques