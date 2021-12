Indivior PLC : Le courant acheteur devrait perdurer

Données financières USD EUR CA 2021 758 M - 669 M Résultat net 2021 159 M - 141 M Tréso. nette 2021 708 M - 625 M PER 2021 16,6x Rendement 2021 - Capitalisation 2 335 M 2 334 M 2 062 M VE / CA 2021 2,15x VE / CA 2022 1,91x Nbr Employés 788 Flottant 98,4% Prochain événement sur INDIVIOR PLC 17/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 3,32 $ Objectif de cours Moyen 4,11 $ Ecart / Objectif Moyen 23,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mark Crossley Executive Director, CEO & COO Ryan Preblick Chief Financial Officer & Executive Director Graham C. Hetherington Chairman Christian Heidbreder Chief Scientific Officer Cynthia Cetani Chief Compliance & Integrity Officer