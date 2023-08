(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Rockfire Resources PLC - Société d'exploration axée sur l'or, les métaux de base et les minéraux critiques en Grèce et en Australie - annonce que le forage géotechnique de la société a recoupé du zinc, de l'argent et du plomb à haute teneur dans son gisement de zinc de Molaoi, détenu à 100 % en Grèce. David Price, directeur général, déclare : "Ces résultats de forage continuent de démontrer la qualité du gisement de zinc/plomb/argent de Molaoi. Nos forages sont conçus pour obtenir un volume d'échantillons suffisant pour les études d'indice de concassage et de broyage. Tout en atteignant cet objectif principal, ces forages continuent de confirmer et de compléter 179 forages historiques réalisés à Molaoi dans les années 1980."

----------

Petroneft Resources PLC - société d'exploration pétrolière et gazière axée sur la Russie - conclut avec Pavel Tetyakov, directeur général, un accord non contraignant portant sur la vente de WorldAce Investments Ltd et de OOO Granite Construction pour un montant d'environ 110 USD. La finalisation de la vente marquerait le retrait complet de la société de la Russie.

----------

Ondine Biomedical Inc - Société de sciences de la vie basée à Vancouver et spécialisée dans les thérapies de photodésinfection - Le Mid Yorkshire Teaching NHS Trust a commencé cette semaine la première évaluation pilote au Royaume-Uni de la photodésinfection nasale steriwave d'Ondine pour la prévention des infections du site chirurgical. Dans le cadre de ce projet pilote de six mois, 500 patients ayant subi une opération non urgente de la hanche ou du genou seront décolonisés par voie nasale à l'aide de steriwave avant l'intervention chirurgicale. Ondine déclare être en discussion avec un certain nombre d'autres services du NHS pour lancer d'autres projets pilotes Steriwave.

----------

C4X Discovery Holdings PLC - Société de découverte de médicaments basée à Manchester, Angleterre, spécialisée dans les maladies immuno-inflammatoires - Vente à Indivior PLC des droits de propriété sur l'antagoniste oral du récepteur de l'orexine 1 de C4XD, C4X_3256, pour les troubles liés à l'utilisation de substances, pour un montant de 16,0 millions de livres sterling. Cette cession s'inscrit dans le cadre de l'évolution de C4XD vers une société spécialisée dans les thérapies immuno-inflammatoires. Explique qu'un précédent accord de licence annoncé en 2018 sera résilié et qu'Indivior assumera tous les droits liés au développement et à l'utilisation de C4X_3256 et des composés connexes.

----------

Engage XR Holdings PLC - Groupe de logiciels et de technologies de réalité virtuelle basé à Waterford, en Irlande - Fournit une mise à jour des résultats pour le semestre au 30 juin. La société continue de réaliser des opérations conformes aux attentes du marché. Le chiffre d'affaires attendu est d'environ 2,1 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport aux 1,8 millions d'euros de l'année précédente. Le principal moteur de l'augmentation du chiffre d'affaires est Engage, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 30 % pour atteindre 1,9 million d'euros, soit 91 % du chiffre d'affaires total du groupe. La marge brute s'est améliorée, passant de 81% à 93%. L'opération se poursuit aux États-Unis, où 54 % des revenus proviennent de l'Amérique du Nord, contre 30 % l'année précédente.

----------

Digitalbox PLC - médias numériques et propriétaire de marques telles que Daily Mash, The Poke et The Tab - achète les actifs numériques de 99 Problems, Student Problems et The Life Network Shopping à Media Chain Group Ltd pour 800 000 USD. L'acquisition devrait se traduire par une augmentation immédiate des bénéfices dès qu'elle sera réalisée. Note que l'opération offre à Digitalbox la possibilité d'étendre son audience grâce aux 10 millions d'adeptes de 99 Problems sur Facebook, aux 1,4 million d'adeptes de Tik Tok de Student Problems et aux 1 million d'adeptes de Facebook de The Life Shopping Network. L'opération sera financée par les ressources existantes.

----------

San Leon Energy PLC - Société pétrolière et gazière basée à Dublin et spécialisée dans le Nigeria - annonce une nouvelle prolongation des dates limites pour les transactions proposées avec Midwestern Oil & Gas Co Ltd et les investissements supplémentaires de la société dans Energy Link Infrastructure (Malta) Ltd. Ces opérations ont été annoncées le 8 juillet. En accord avec Midwestern et les autres parties concernées, toutes les dates limites ont été prolongées jusqu'au 31 août. La société reste optimiste quant aux progrès réalisés et prévoit de fournir une mise à jour aux actionnaires à court terme.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.