Indivior règle les plaintes antitrust aux Etats-Unis concernant le médicament Suboxone

(Alliance News) - Indivior PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour résoudre les plaintes déposées dans le cadre d'un litige antitrust multidistrict concernant son médicament Suboxone.

Le Suboxone est un médicament destiné à traiter la dépendance aux opioïdes tels que l'héroïne ou la morphine.

Les plaintes ont été déposées par les procureurs généraux de 41 États et du district de Columbia. Ils affirment que l'entreprise a violé les lois antitrust et les lois sur la protection des consommateurs de l'État fédéral et des États des États-Unis en tentant de retarder l'entrée sur le marché de produits génériques de remplacement du Suboxone.

Dans le cadre de l'accord, la société de traitement des addictions versera 102,5 millions de dollars aux plaignants, ce qui correspond à sa provision initiale de 290 millions de dollars pour le litige.

"Indivior se concentre sur l'aide aux personnes souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances. Nous prenons très au sérieux notre rôle de gestionnaire responsable des médicaments contre la dépendance et le sauvetage. La résolution de ces questions héritées du passé à la bonne valeur nous permet de poursuivre cette mission pour les patients", a déclaré le directeur général Mark Crossley.

Les actions d'Indivior ont clôturé en hausse de 2,2 % à 1 481,52 pence à Londres vendredi.

