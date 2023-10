Indivior PLC est une société pharmaceutique. La société développe des médicaments pour traiter la dépendance et les maladies mentales graves. Elle se concentre sur la constitution d'un portefeuille de traitements de la dépendance aux opiacés. Elle dispose d'un portefeuille de produits candidats conçus pour traiter d'autres maladies chroniques et des troubles concomitants de la dépendance, y compris les troubles liés à la consommation d'alcool. Son portefeuille de produits se concentre sur le développement et la découverte de stratégies de traitement non opioïdes pour les troubles liés à la consommation d'opioïdes, ainsi que sur des thérapies visant à répondre aux besoins des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool, de stimulants et de cannabis. Ses produits Sublocade, Subutex et Suboxone sont utilisés pour le traitement des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. Perseris est utilisé pour le traitement de la schizophrénie. Les produits en cours de développement comprennent AEF0117, INDV-2000, INDV-1000, RBP-6000, RBP-7000, Buprénorphine Sublinguale et Film de Naloxone, et Buprénorphine et Comprimé de Naloxone Sublinguale. Son pipeline comprend également le programme d'antagonistes du récepteur de l'orexine 1.

Secteur Produits pharmaceutiques