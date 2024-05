Indo Borax & Chemicals Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits à base de bore. La société fabrique des produits à base de bore et de lithium, notamment de l'acide borique de qualité technique en poudre et en granulés, de l'acide borique de qualité IP (Indian Pharmacopoeia Grade) en poudre et en granulés et de l'hydroxyde de lithium monohydraté. Son produit, le cristal de borax décahydraté, est utilisé comme fondant dans les opérations métallurgiques (soudage et brasage) de l'industrie sidérurgique (fondants en pâte, fondants de soudure). Son acide borique IP est utilisé dans les collyres, les pommades, les poudres pour les pieds, les shampooings, les crèmes pour la peau, les bains de bouche et les préparations vétérinaires. Son produit, le décahydrate de borax granulaire, est utilisé dans les produits fondus, tels que le verre, les céramiques à base de fibres de verre, les frittes, les émaux vitrifiés et les émaux pour porcelaine. Le cristal de borax décahydraté est également utilisé dans les engrais en tant qu'oligo-éléments. Son hydroxyde de lithium monohydraté est utilisé dans la fabrication de graisses lubrifiantes.

Secteur Produits chimiques de base