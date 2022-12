Indo Count Industries Limited annonce des changements dans sa direction

Indo Count Industries Limited a approuvé la nomination de M. Satnam Saini en tant que secrétaire de la société et agent de conformité de la société avec effet au 4 décembre 2022. M. Satnam Saini a été nommé en remplacement de Mme Amruta Avasare, qui a démissionné dudit poste avec effet à la fermeture des heures de travail du 3 décembre 2022. M. Satnam Saini est membre de l'Institute of Company Secretaries of India et est titulaire d'une licence en commerce et en droit.

Il apporte avec lui plus de 15 ans d'expérience professionnelle auprès de sociétés réputées dans le domaine du secrétariat d'entreprise et des conformités connexes.