Indo Thai Securities Limited est une société basée en Inde, qui fournit des services de courtage et de compensation dans les segments des capitaux et des produits dérivés. La société propose des services aux entreprises, aux particuliers fortunés et aux investisseurs particuliers. Ses segments comprennent les actions, le courtage d'actifs et autres activités connexes, les activités immobilières et les activités de fabrication (technologie environnementale). Ses produits et services comprennent le négoce d'actions et de produits dérivés, le négoce de produits dérivés de matières premières, le négoce de produits dérivés de devises, les services de dépôt, les offres publiques initiales (IPO), les assurances, le négoce d'algo, les services de gestion de portefeuille, les débentures non convertibles, les obligations, les dépôts fixes, la gestion de patrimoine et les espaces de travail en commun. Elle propose des plateformes de trading, notamment Winstock - DIET (application de bureau), Winstock - plateforme de trading en ligne et Winstock - application mobile. Son application de bureau permet de négocier des produits dans toutes les classes d'actifs, qu'il s'agisse d'actions, de produits dérivés, d'introductions en bourse ou autres.