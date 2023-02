La société thaïlandaise Indorama Ventures recherche des acquisitions en Europe et en Afrique - CEO

"Nous n'avons rien en Europe pour le moment sur IOD (oxydes et dérivés intégrés) et par conséquent, étant une entreprise mondiale, nous pouvons trouver certaines opportunités dans IOD", a déclaré Aloke Lohia à Reuters dans une interview virtuelle lundi.

L'activité d'Indorama Ventures dans le domaine des oxydes et dérivés intégrés (IOD) fabrique des produits chimiques pour une variété d'utilisations finales, y compris la transformation alimentaire et l'agriculture.

Lohia a déclaré que la société est également à la recherche d'actifs en Afrique impliqués dans la fabrication de matériaux utilisés dans les bouteilles en plastique et le polyester, qui sont actuellement ses principales activités.

Cette démarche intervient alors que la société basée à Bangkok, l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits pétrochimiques, vise à doubler ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) au cours des cinq prochaines années, a déclaré Lohia.

"La croissance organique est une bonne affaire", a déclaré Lohia. "Mais pour que nous puissions doubler notre EBITDA, nous devons avoir une croissance à deux chiffres, et pour avoir une croissance à deux chiffres, nous avions besoin d'un nouveau moteur de croissance que nous avons trouvé dans IOD."

L'EBIDTA de base de la société a bondi de 43% à 79,87 milliards de bahts (2,27 milliards de dollars) en 2022 par rapport à l'année précédente, principalement grâce à son activité IOD.

L'industrie pétrochimique mondiale est confrontée à des vents contraires, car les prix de l'énergie restent volatils et la demande reste muette.

Lohia, que Forbes a classé comme le 11e homme le plus riche de Thaïlande en 2022, a fondé la société en 1994 en tant que premier producteur de fils de laine peignée de Thaïlande avant de s'aventurer dans l'industrie pétrochimique un an plus tard.

Indorama Ventures est dans une position financière confortable pour poursuivre des acquisitions, a déclaré Lohia. La société dispose de quelque 21,21 milliards de bahts en espèces à la fin de l'année 2022, tandis que le ratio dette nette/fonds propres est de 1,16 fois.

La société s'est développée rapidement, principalement par le biais d'acquisitions dans des régions telles que les Amériques et l'Asie, pour devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits pétrochimiques avec 147 sites de production dans 35 pays, comme le montre son site Web.

Indorama Ventures a réalisé une cinquantaine d'acquisitions au cours des deux dernières décennies, pour une valeur d'entreprise totale s'élevant à 10,9 milliards de dollars, selon son site Web.

La plus grosse acquisition qu'elle ait jamais réalisée est le rachat, pour 2,08 milliards de dollars, des installations de fabrication d'intermédiaires chimiques et de tensioactifs de Huntsman Corp situées aux États-Unis, en Inde et en Australie en 2019.

(1 $ = 35,1300 bahts)