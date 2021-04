Le SCAF au menu d'une réunion mardi à Paris, dit Berlin

BERLIN, 15 avril (Reuters) - La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, s'entretiendra la semaine prochaine avec son homologue française Florence Parly du projet d'avion de combat européen, dont le développement est à la traîne, et des tensions entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué jeudi un porte-parole à Berlin.

Parmi les autres sujets qui seront abordés mardi à Paris figurent les opérations militaires au Sahel et la situation dans la région Indo-Pacifique, a ajouté un porte-parole du ministère allemand de la Défense.

Annegret Kramp-Karrenbauer se rendra auparavant à Bruxelles pour une rencontre lundi avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Le développement du Système de combat aérien du futur (SCAF), le plus important projet européen en matière de défense, a été perturbé par une querelle entre Airbus et Dassault ainsi que par des tensions entre Paris et Berlin. (Sabine Siebold; version française Jean Terzian)