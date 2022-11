La clôture de la transaction est prévue au cours du premier trimestre 2023, a-t-elle ajouté dans un communiqué, sans divulguer de détails financiers.

L'activité ATM de l'unité américaine de Leonardo, Selex ES, "est un développeur et fabricant de premier plan de systèmes de navigation en route, de surveillance et d'approche et d'atterrissage de précision", a précisé Leonardo.