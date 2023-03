Exclusif - Le groupe malaisien Petronas propose 460 millions de dollars pour une participation dans la branche verte du groupe indien NTPC - sources

Le prix proposé est supérieur aux 30 milliards de roupies que NTPC escomptait lors de l'appel à manifestation d'intérêt pour NTPC Green Energy (NGEL) l'année dernière, et il est supérieur de 78 % à celui du deuxième soumissionnaire le plus offrant. La valeur de NGEL est estimée à 2,3 milliards de dollars.

NTPC et Petronas n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les sources ont refusé d'être nommées car l'accord est encore en cours de finalisation.

C'est la première fois qu'une entreprise publique indienne propose une participation dans une société d'énergie renouvelable. Cette opération intervient alors que le secteur des énergies renouvelables du pays attire de plus en plus d'investissements étrangers.

Les énergies renouvelables figurent parmi les cinq premières industries du pays pour les fonds étrangers cette année fiscale, avec une part de 5 % de tous les flux entrants d'avril à septembre 2022, contre 3,3 % au cours de la même période de l'année précédente, selon les données du ministère indien du commerce.

Petronas a surpassé d'autres entreprises locales pour la participation avec une proposition de 27,52 roupies par action, ont déclaré un fonctionnaire du gouvernement, une source de l'industrie et un banquier. Le deuxième soumissionnaire, REC Ltd, a proposé 15,47 roupies par action, tandis qu'Indraprastha Gas Ltd (IGL) a fait une offre de 6,67 roupies par action, a déclaré le banquier.

REC et IGL n'étaient pas non plus immédiatement disponibles pour un commentaire.

NTPC prévoit d'utiliser le produit de la vente pour développer ses activités non fossiles. La société a prévu d'investir plus de 30 milliards de dollars au cours des dix prochaines années afin de porter la part des énergies non fossiles dans son portefeuille à 45 %, contre 9,41 % actuellement.

La société s'est engagée à ajouter 60 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2032 sur une capacité totale du groupe de 130 gigawatts à cette date.

NGEL sera le moteur des activités non fossiles de la société mère.

L'Inde s'est fixé pour objectif de parvenir à une consommation nette nulle d'ici à 2070 et s'est engagée à ce que 50 % de sa capacité électrique installée provienne d'énergies non fossiles d'ici à 2030.

Le pays vise à produire 500 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et la biomasse, représentent 30 % de la capacité installée actuelle du pays, qui est de 412 gigawatts.

Au début du mois, le PDG de la branche énergie propre de Petronas a déclaré à Reuters que l'Inde et l'Australie étaient ses principaux marchés de croissance et qu'elle comptait obtenir davantage de financements pour atteindre ses objectifs ambitieux.

La transaction de Petronas doit être approuvée par le gouvernement fédéral.

(1 $ = 82,6800 roupies indiennes)