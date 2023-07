Indraprastha Gas Limited (IGL) est une société de distribution de gaz de ville (CGD) basée en Inde. L'activité de la société consiste en la vente de gaz naturel. La société se concentre sur les activités industrielles et commerciales. La société fournit un approvisionnement en gaz sûr et ininterrompu grâce à son vaste réseau de distribution aux consommateurs de transport, domestiques, commerciaux et industriels. La société fournit du gaz naturel comprimé (GNC) au secteur des transports et du gaz naturel par canalisation (GNP) à Delhi et dans la région de la capitale nationale (RCN). La société propose du PNG, qui comprend du méthane-CH4, ainsi que d'autres hydrocarbures. La société propose du GNC, un carburant gazeux qui comprend un mélange d'hydrocarbures, principalement du méthane. Les activités de la société s'étendent sur les districts de NCT of Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad et Hapur, Gurugram, Meerut, Shamli, Muzaffarnagar, Karnal, Rewari, Kanpur, Hamirpur et Fatehpur, Kaithal et Ajmer, Pali et Rajsamand.

Secteur Services aux collectivités de gaz