Indrayani Biotech Limited est une société basée en Inde. Elle opère principalement par le biais de trois divisions : Engineering division, Food & Hospitality division, Healthcare division, Infrastructure, Agri and Biotech divisions. La division Ingénierie propose des solutions en matière de conception, de développement, de fabrication, de maintenance et de services dans le domaine de l'électronique de puissance. La division Alimentation et hôtellerie fournit des services d'approvisionnement alimentaire sur une base contractuelle aux collèges et universités, hôpitaux et établissements de soins de santé, bureaux d'entreprise, industries, sociétés de technologie de l'information (TI). La division Soins de santé comprend des cliniques/hôpitaux monospécialisés, qui consistent en des services monospécialisés externalisés au sein d'hôpitaux multispécialisés. La division Infrastructure est engagée dans le développement de l'immobilier et des infrastructures. La division Agri produit du lait biologique, de l'huile comestible, du compost vermi et du panchakavya. La division Biotech commercialise et vend des engrais biologiques et des produits de biocontrôle à base de micro-organismes.