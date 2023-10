Induction Healthcare Group PLC fournit des logiciels aux professionnels de la santé. Les plateformes de la société comprennent Induction Attend Anywhere, Induction Zesty, Induction Switch et Induction Guidance. Induction Attend Anywhere est une plateforme de consultation vidéo à distance qui permet aux patients d'entrer en contact avec l'équipe soignante. Induction Switch est une application de collaboration en matière de soins de santé au Royaume-Uni. Induction Zesty est une plateforme d'engagement des patients qui permet aux prestataires de soins de santé d'offrir une gestion autonome des soins. Induction Guidance permet aux organisations médicales, aux hôpitaux, aux conseils de santé et aux National Health Service Trusts de créer, d'éditer et de publier en collaboration leurs propres directives et politiques locales. Induction Guidance se compose de trois éléments : son système de gestion de contenu, son application mobile et son visualiseur Web de bureau. Il prend en charge plus de 50 types de conseils différents, allant de l'apprentissage en ligne antimicrobien à l'intégration des médecins, en passant par la gestion de la douleur.

