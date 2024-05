Indus Gas Limited est une société d'exploration et de développement de pétrole et de gaz. La société explore, développe, produit, distribue et commercialise des hydrocarbures, dont le gaz naturel initialement en Inde. La société est engagée dans l'exploration et le développement du pétrole et du gaz dans le bloc RJ-ON/6, au Rajasthan, en Inde. Elle possède environ 90 % d'intérêts participatifs dans le bloc (à l'exclusion du champ de gaz SGL, pour lequel son intérêt participatif est de 63 %). Les intérêts participatifs de la Société sont détenus par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, telles que iServices Investment Limited, et Maurice et Newbury Oil Company Limited, Chypre. Le bloc on-shore RJ-ON/6, exploité par une société affiliée, Focus Energy Limited (Focus), qui est situé dans l'État du Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde, et couvre une superficie d'environ 4 026 kilomètres carrés. Le bloc fait partie du bassin de l'Indus, qui chevauche l'est du Pakistan et l'ouest de l'Inde. La société vend son gaz naturel à GAIL (India) Limited.