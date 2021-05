INDUS HOLDING AG : Warburg Research optimiste sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2021 1 662 M 2 016 M - Résultat net 2021 63,5 M 77,1 M - Dette nette 2021 500 M 607 M - PER 2021 13,1x Rendement 2021 3,35% Capitalisation 924 M 1 124 M - VE / CA 2021 0,86x VE / CA 2022 0,80x Nbr Employés 10 605 Flottant 65,3% Graphique INDUS HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INDUS HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 40,38 € Dernier Cours de Cloture 34,35 € Ecart / Objectif Haut 45,6% Ecart / Objectif Moyen 17,6% Ecart / Objectif Bas -12,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Johannes Schmidt Chairman-Management Board & CEO Jürgen Abromeit Chairman-Supervisory Board Jürgen Allerkamp Member-Supervisory Board Carl Martin Welcker Member-Supervisory Board Helmut Späth Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INDUS HOLDING AG 7.01% 1 124 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 23.70% 653 409 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 7.74% 159 164 SIEMENS AG 18.91% 135 879 3M COMPANY 16.55% 118 091 GENERAL ELECTRIC COMPANY 21.20% 114 912