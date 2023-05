Les participations d'Indus Holding progressent - la restructuration du portefeuille se poursuit

BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - La société de participation Indus Holding a progressé au premier trimestre après la restructuration de son portefeuille. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de huit pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 450,8 millions d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi à Bergisch-Gladbach. Les récentes acquisitions d'Indus ont contribué à hauteur de 1,7 point de pourcentage, la majeure partie de la croissance a été réalisée par les participations elles-mêmes. Le résultat d'exploitation (Ebit) a augmenté proportionnellement au chiffre d'affaires pour atteindre 44,8 millions d'euros, contre 41,4 millions d'euros un an plus tôt. Après impôts, le groupe a pu multiplier son résultat par près de trois et demi, à 16 millions d'euros, grâce notamment à la contribution au résultat des activités abandonnées.

Indus se réoriente et veut se séparer de certaines participations dans la technique automobile. Les activités abandonnées ont certes nettement amélioré leur résultat en début d'année, mais elles sont restées dans le rouge. Indus veut se séparer des fournisseurs Selzer et Schäfer, au sujet desquels Indus mène actuellement des discussions avec des intéressés. Le conseil d'administration d'Indus est optimiste quant à la conclusion des ventes avant la fin de l'année en cours, a encore indiqué la société. Indus a confirmé ses prévisions pour 2023./tav/stk