Lowell Farms Inc, anciennement Indus Holdings, Inc, est une société canadienne à intégration verticale spécialisée dans le cannabis. La société se concentre sur la production, la culture, l'extraction, la vente de marques et le marketing et la distribution de produits à base de cannabis. La société soutient une série de marques du portefeuille, notamment House Weed, The Original Pot Co., MOON et Acme, Beboe. Indus Distribution, qui distribue des produits à base de cannabis, et qui s'occupe d'un portefeuille de marques et de détaillants sous licence dans toute la Californie.

Secteur Installations et services en soins de santé