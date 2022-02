Les actions indiennes chutent de plus de 3 % en raison de l'escalade des tensions en Ukraine

L'indice vedette NSE Nifty 50 était en baisse de 2,45% à 16 644,40 à 0346 GMT et le S&P BSE Sensex était en baisse de 2,55% à 55 773,81. Les deux indices ont ouvert en baisse de plus de 3% et se dirigeaient vers leur plus longue série de pertes depuis mars 2020, en baisse pour une septième séance consécutive.

Des explosions ont secoué la ville séparatiste de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, après que le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire jeudi dans ce qui pourrait être le début d'une guerre en Europe en raison des demandes de la Russie de mettre fin à l'expansion de l'OTAN vers l'est.

À Mumbai, l'indice Nifty Realty et l'indice Nifty public sector bank ont été les principaux perdants, perdant plus de 3 % chacun.