Indus Towers Limited (ex Bharti Infratel Limited) est spécialisé dans l'exploitation de tours de télécommunications sans fil. Le CA par activité se répartit comme suit : - location d'espaces pour antennes sur les tours de télécommunication (62,8%) : détention, à fin mars 2020, de 95 372 tours sans fil ; - prestations de services énergétiques (37,2%) : développement et vente de technologies vertes et de solutions d'efficacité énergétique pour les infrastructures de télécommunications.

Secteur Services intégrés de télécommunications