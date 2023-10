Les actions de la banque indienne IndusInd Bank ont augmenté de 3 % dans des volumes importants sur un marché faible jeudi, le prêteur privé ayant réussi à protéger ses marges malgré des coûts de financement élevés, et ayant fait état d'une forte croissance des prêts.

La forte croissance des prêts et le manque de liquidités ont forcé les prêteurs à soutenir leurs dépôts en augmentant les taux, ce qui a entraîné une hausse des coûts de financement qui, selon les analystes, pourrait peser sur les marges.

Toutefois, les maisons de courtage, dont Jefferies, ont déclaré que l'accent mis par IndusInd Bank sur la croissance dans les segments plus risqués, mais à rendement plus élevé, tels que la microfinance et les prêts pour les véhicules commerciaux, ainsi que sa nouvelle tarification des prêts, l'ont aidée à maintenir ses marges à des niveaux stables.

Le prêteur a déclaré mercredi que sa marge d'intérêt nette (NIM) a augmenté à 4,29% au deuxième trimestre, contre 4,24% un an plus tôt, et qu'elle est restée stable par rapport au premier trimestre, bien que le coût des fonds ait augmenté à 5,4% contre 4,41% d'une année sur l'autre.

Elle s'attend à ce que la marge nette d'intérêts se situe entre 4,2 % et 4,3 % cette année.

Alors que la maison de courtage UBS a fait d'IndusInd son premier choix dans le secteur en raison de sa capacité à maintenir des marges stables, Jefferies a mis en garde contre le fait que l'accent mis sur les segments à risque pourrait entraîner une détérioration de la qualité des actifs et a déclaré que la dépendance croissante d'IndusInd à l'égard de son portefeuille non financé et de son portefeuille de négociation constituait un risque majeur.

En effet, la banque centrale indienne a déclaré au début du mois qu'elle surveillait de près certaines catégories de prêts personnels à croissance rapide pour détecter les signes de stress naissant, car les prêteurs ont élargi leur portefeuille de prêts non garantis avec l'atténuation du stress induit par la pandémie sur les finances des ménages.

Une poignée de prêteurs du secteur privé, dont ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank, devraient publier leurs résultats samedi.

L'action d'IndusInd a augmenté d'environ 2 % lors de sa séance boursière la plus active depuis un an, tandis que le marché général a perdu 0,2 %.

L'action de la société a augmenté de près de 19 % cette année, surpassant nettement la hausse de 4,4 % de l'indice des banques privées Nifty. (Rapport de Dimpal Gulwani à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)